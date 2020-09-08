Михаилу Ефремову огласят приговор. Онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы через три месяца после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова готов огласить ему приговор. «360» ведет онлайн-трансляцию.

11:25 ❗️Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»)», — говорит судья.

11:24 Ефремов до последнего не признавал вину. Он говорил в суде, что не помнит момент аварии.

Ефремов 8 сентября в суде. Источник фото: РИА «Новости»

11:11 «Были на нашем пути и затравленные артисты и певцы. Еще хотите?» — заявил Михаил Горевой. Он отметил, что ожидает справедливого приговора для Михаила Ефремова.

11:04 «Миша — кристально честный человек» — заявила знакомая Ефремова.

10:59 Джигурда считает, что авария произошла из-за пробитого колеса. Также он заявил, что подает в суд на Александра Добровинского.

10:53 Это была актриса Дарья Белоусова, утверждает Никита Джигурда.

Источник фото: телеканал «360»

10:51 «За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина», — Джигурда.

10:50 У Пресненского суда появился адвокат Александр Добровинский, он выступает на стороне родных погибшего Сергея Захарова.

10:48 Михаил Ефремов приехал в суд. «Свободу Ефремову», — кричат его сторонники.

10:46 В суд приехала сестра Михаила, Анастасия Ефремова. Ее сопровождали криками о невиновности актера.

10:43 К Пресненскому суду приехал шаман, который рассказал, что будет читать молитвы.

10:40 В суд зашел еще один друг Ефремова, актер Михаил Горевой.

10:38 В суд приехал адвокат Ефремова, Эльман Пашаев.

10:29 Актер сел в машину и отправился в суд.

10:28 Ефремов выходит из своей квартиры.

10:27 К зданию суда подъехал друг Михаила Ефремова, музыкант Гарик Сукачев.

10:22 У здания суда тоже собираются люди, среди них есть и те, кто уверен в виновности Ефремова. Одна женщина пришла с плакатом «Миша, твоя песенка спита».

Источник фото: телеканал «360»

10:15 Одна из женщин считает, что Ефремова подставили. «Если суд вынесет приговор, то это не суд, а судилище», — заявила она.

10:12 Все больше людей собирается у дома Ефремова, чтобы его поддержать. Люди включили музыку.

10:05 Жена Ефремова, Софья, еще раньше вышла из дома. Она повела детей в школу.

10:00 Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сам он рассчитывает на восемь лет. Гособвинение запросило 11 лет.

09:45 Корреспондент «360» находится у дома Михаила Ефремова. Там уже собрались люди, которые поддерживают актера. Сам артист, судя по всему, пока еще не выходил.

Около дома Ефремова. Источник фото: телеканал «360»

ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Михаил Ефремов, находясь в собственном Jeep Grand Cherokee в нетрезвом виде, врезался в фургон, ехавший в противоположном направлении, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Его с многочисленными травмами доставили в больницу. Через несколько часов он скончался.

Обвинение попросило для Ефремова 11 лет колонии. Актер сначала не признавал вину, но на последнем заседании раскаялся в смертельной аварии.