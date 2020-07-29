Ефремова ждут гражданские иски от потерпевших по делу о ДТП

Актеру Михаилу Ефремову, ставшему участником смертельного ДТП в центре Москвы, придется ответить по гражданским искам. Их к артисту уже составила сторона потерпевших по делу об аварии.

Документы уже готовы к передаче на рассмотрение. Об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский, слова которого привел «Интерфакс».

«Требования установлены. У нас все готово», — сказал юрист. Сумму, которая будет озвучена в иске, он называть не стал.

По словам адвоката одного из потерпевших Татьяны Головкиной, предложения о денежной компенсации от Ефремова не поступали.

«Пока денег не предлагал никаким образом», — подчеркнула она.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июля. Артист въехал в грузовой фургон, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. За руль он сел пьяным. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Первое заседание по делу артиста началось 29 июля.