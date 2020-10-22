Вероятнее всего, Ефремова отправят в одну из колоний общего режима в Подмосковье, в Центральном федеральном округе либо же оставят в хозяйственном отряде одного из столичных СИЗО Николай Зуев зампредседателя ОНК Москвы.

По словам Зуева, это обусловлено сложившейся практикой, при которой осужденного стараются не отсылать далеко от родственников.

Ранее адвокат Ефремова Роман Филиппов говорил, что отправка его подзащитного в колонию может растянуться из-за пандемии коронавируса и введенного в тюрьмах карантина.

22 октября Мосгорсуд сократил на полгода — с 8 до 7,5 года — приговор Ефремову за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер заявлял, что вряд ли когда-либо в жизни сядет за руль после аварии. Также он обещал завязать с алкоголем.

Ефремова приговор не устроил. Потерпевшая сторона посчитала решение суда справедливым.