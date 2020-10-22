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    22 октября 2020, 20:24

    Ефремова могут оставить отбывать наказание в СИЗО — ОНК

    Кирилл Фролов

    После приговора Мосгорсуда актера Михаила Ефремова могут отправить в подмосковную колонию либо в хозотряд одного из столичных СИЗО. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.
    Ефремова могут оставить отбывать наказание в СИЗО — ОНК

    Вероятнее всего, Ефремова отправят в одну из колоний общего режима в Подмосковье, в Центральном федеральном округе либо же оставят в хозяйственном отряде одного из столичных СИЗО

    Николай Зуевзампредседателя ОНК Москвы.

    По словам Зуева, это обусловлено сложившейся практикой, при которой осужденного стараются не отсылать далеко от родственников.

    Ранее адвокат Ефремова Роман Филиппов говорил, что отправка его подзащитного в колонию может растянуться из-за пандемии коронавируса и введенного в тюрьмах карантина.

    22 октября Мосгорсуд сократил на полгода — с 8 до 7,5 года — приговор Ефремову за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер заявлял, что вряд ли когда-либо в жизни сядет за руль после аварии. Также он обещал завязать с алкоголем.

    Ефремова приговор не устроил. Потерпевшая сторона посчитала решение суда справедливым.