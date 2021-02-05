«Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде по делу о ДТП», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ефремов, как указано в сообщении, проходит по делу как свидетель.

Михаил Ефремов оказался в тюрьме после того, как 8 июня в центре Москвы попал в аварию. Актер был пьян и вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров был госпитализирован с серьезными травмами, он скончался в больнице через несколько часов после происшествия. Ефремов сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов.

Суд отправил актера в колонию на восемь лет. При рассмотрении апелляции срок наказания артисту снизили на полгода. Актер отбывает его в Белгородской области.