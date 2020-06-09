    09 июня 2020, 23:18

    В квартире Ефремова провели обыск. У дома дежурит полиция

    Валерия Шафирко, Кирилл Алексеев

    Михаила Ефремова после заседания суда, где его посадили под домашний арест на два месяца, увезли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Сейчас актера уже доставили домой. После суда в квартире Ефремова провели обыск. Об этом сообщил корреспондент «360» со ссылкой на сотрудников МВД.
    В квартире Ефремова провели обыск. У дома дежурит полиция

    Рядом с домом, где проживает Ефремов, дежурят сотрудники полиции. В подъезде тоже находится сотрудник МВД, внутрь он пускает только жильцов, после закрывает входные двери.

    По оперативным данным, после суда в квартире Ефремова провели обыск.

    «На месте работали кинолог с собакой, криминалисты и следователи. В доме актера они искали запрещенные вещества. Отблески фотовспышек то и дело были видны в окне квартиры на четвертом этаже», — сообщил корреспондент «360».

    Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Актер выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Ефремов на момент аварии был пьян, это подтвердило медосвидетельствование. Кроме того, в его крови были обнаружены следы наркотиков.

    Через несколько часов после ДТП Захаров скончался в больнице. Ефремов был доставлен из дома на допрос в отделение полиции на Арбате, а после задержан. Следствие возбудило уголовное дело по статье о «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.