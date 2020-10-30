Ефремов захотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Туда попадают мошенники и осужденные за наркотики

Михаил Ефремов выразил желание отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО №5 Москвы, где он сейчас и находится. Может ли актер на это рассчитывать, «360» спросил у ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Он имеет теоретически на это право. По его статье я не помню, чтобы кто-то был в СИЗО. Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество Иван Мельников.

Мельников заметил, что Ефремов может написать заявление, но окончательное решение будет принимать ФСИН.

Ранее член ОНК Марина Литвинович встретилась с Ефремовым в СИЗО. После этого она заявила, что артист хочет отбывать наказание в хозотряде.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО №5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии», — рассказала она. Ее процитировал ТАСС.

Литвинович объясняла, что осужденные в хозотряде живут в комнатах, а не в камерах. Каждый вечер они могут звонить по телефону, им разрешают видеться с родными.

По словам представительницы ОНК, почти все работающие в хозяйственном отряде выходят на свободу раньше срока. Она считает, что так же может случиться и с Ефремовым.

Литвинович добавила, что в СИЗО №5 есть зал для проведения культурных мероприятий. Актер смог бы выступать там. Например, читать пьесы. Возможно, он создаст тюремный театр.

Защитник артиста Петр Хархорин заявил, что окончательное решение о месте пребывания будет известно после рассмотрения кассационной жалобы по делу Ефремова.

Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи нетрезвым, он сел за руль своего автомобиля, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в грузовичок курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался от полученных травм.

Актеру дали восемь лет колонии общего режима. После апелляции на приговор срок снизили до 7,5 года. Однако адвокат Хархорин надеется, что приговор еще уменьшат после рассмотрения кассационной жалобы.