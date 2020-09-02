Михаил Ефремов не собирается отказываться от права выступить в суде на прениях сторон по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет», — приводит ТАСС слова Пашаева.

Прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова пройдут в Пресненском суде Москвы 3 сентября. В понедельник суд изучил все доказательства по этому делу.

Теперь сторонам предстоит обобщить свои доказательства. Государственное обвинение в четверг назовет наказание, которое считает справедливым для Ефремова. Потом актеру дадут последнее слово и суд уйдет, чтобы вынести приговор.

Ефремов так и не признал своей вины. Он сослался на то, что не помнит день аварии, и назвал фейком видео, на котором после ДТП его выводят из внедорожника со стороны места водителя.

8 июня Михаил Ефремов напился, сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика погиб от травм, а актера отправили под домашний арест. Ему грозит 12 лет лишения свободы.