Ефремов выступит в суде на прениях сторон — адвокат Пашаев
«Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет», — приводит ТАСС слова Пашаева.
Прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова пройдут в Пресненском суде Москвы 3 сентября. В понедельник суд изучил все доказательства по этому делу.
Теперь сторонам предстоит обобщить свои доказательства. Государственное обвинение в четверг назовет наказание, которое считает справедливым для Ефремова. Потом актеру дадут последнее слово и суд уйдет, чтобы вынести приговор.
Ефремов так и не признал своей вины. Он сослался на то, что не помнит день аварии, и назвал фейком видео, на котором после ДТП его выводят из внедорожника со стороны места водителя.
8 июня Михаил Ефремов напился, сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика погиб от травм, а актера отправили под домашний арест. Ему грозит 12 лет лишения свободы.