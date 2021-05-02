Ефремов впервые рассказал о жизни за решеткой

С момента тюремного заключения Михаила Ефремова прошло почти полгода. Актер впервые рассказал о том, как он живет в колонии.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована», — рассказал Ефремов изданию StarHit.

По словам артиста, к таким условия ему пришлось привыкать около трех месяцев. До этого никакой системы в его жизни не было. Свое психологическое состояние он оценил, скорее, со знаком плюс. А вот в плане здоровья все обстоит не слишком хорошо — начали давать о себе знать болезни, которые у него были и до заключения.

По словам Ефремова, он пока не занимается творчеством, но в колонии есть вещи, которые приносят ему удовольствие.

«Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, мне это доставляет удовольствие», — поделился он.

В ИК, в частности, проводят футбольные матчи. Сам Ефремов хорошо играет в настольный теннис.

«Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — признался он.

В свободное время актер много читает. Например, «заумные книги» писателя Алексея Симонова.

Ефремов добавил, что его не беспокоит происходящее в мире. Он озабочен только делами семьи и собственным благополучием. Первое свидание артиста с женой Софьей Куликовой прошло 16 апреля.

Актер отбывает срок за смертельное ДТП. Авария произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль своего Jeep и в районе Смоленской площади на полном ходу вылетел на встречную полосу, где протаранил фургон. За рулем машины был курьер из Рязани Сергей Захаров. От полученных травм водитель умер в больнице той же ночью. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но потом срок смягчили на полгода.