Ефремов в СИЗО начал писать сценарий

«Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий (тетрадку актер брал с собой и в суд), что-то делает, связанное со своей основной профессией», — приводит издание слова собеседника.

Васильев добавил, что в свободное время Ефремов может ходить в спортзал, заниматься пинг-понгом, читать книги из местной библиотеки и играть в настольные игры.

На днях Ефремов заказал на ужин гуся с яблоками за шесть тысяч рублей и угостил своих сокамерников.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня пьяный актер сел за руль своего внедорожника и на скорости влетел в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце, в районе Смоленской площади. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после аварии. На прошлой неделе Ефремову скостили срок на полгода.