Михаил Ефремов уже неделю находится в московском СИЗО № 5. Его посетила уполномоченный по правам человека столицы Татьяна Потяева. Она рассказала «360», что актер подружился с сокамерниками и общался с психологом.

Омбудсмен сообщила, что осмотрела камеру лишь виртуально, то есть увидела помещение на плазме. Ведь допуск туда пока что запрещен из-за риска распространения коронавируса. По ее словам, там есть личное место, телевизор, холодильник.

«Вместе с ним в камере находятся двое молодых людей, с которыми у Ефремова сложились нормальные, дружеские отношения. Сокамерники ни с какой стороны его не беспокоят», — заметила Потяева.

Она спросила артиста о том, как он себя чувствует. Первые дни в СИЗО для него, как и для любого другого, являлись стрессовой ситуацией.

Он был помещен в карантин, где были взяты все анализы. Он прошел полное медицинское обследование, ему был предоставлен психолог, которые первые два дня с ним работал. Он пришел в нормальное, уравновешенное состояние. Он сказал, что психолог ему помог. Сегодня в услугах психолога уже не нуждается Татьяна Потяева.

Также у Ефремова нет жалоб на здоровье. Медицинская помощь ему не нужна. Сотрудники ФСИН объяснили ему, с какими вопросами или пожеланиями он может обращаться.

«Он заказал себе дополнительное питание, дополнительные товары первой необходимости. В моем присутствии работники ФСИН ему предложили (при условии, что он этого хочет) воспользоваться услугами тренажерного зала», — отметила уполномоченный по правам человека.

Потяева заявила, что у актера уже есть адвокаты. Однако кто они, она не знает.

Ранее московский омбудсмен рассказала, что артисту предложили помочь находящимся под стражей школьникам подготовиться к ЕГЭ.

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня. В результате случившегося погиб курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам в колонии общего режима.