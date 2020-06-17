Ефремов уехал на допрос вместе с сотрудниками ФСИН. Видео

Актера Михаила Ефремова забрали на повторный допрос. У дверей его ждали журналисты, но на все вопросы он ответил только, что не может говорить из-за подписки о неразглашении.

Михаил Ефремов отправился на допрос в маске, очках и кепке. Он прошел в сопровождении журналистов весь путь от двери до автомобиля ФСИН, отделавшись объяснением, что не может разглашать подробности следствия.

Михаил Ефремов стал участником резонансного ДТП 8 июня в центре Москвы. Будучи пьяным, он сел за руль и выехал на встречную полосу на Смоленской площади. Там он врезался в фургон, водитель которого позже погиб в больнице.

Экспертиза показала в крови Ефремова следы не только алкоголя, но и наркотиков. В МВД ранее говорили, что вызовут актера на дополнительный допрос, чтобы установить его статус в деле о незаконном сбыте наркотиков.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа. Ему запрещено общаться со всеми, кроме близких, адвокатов, сотрудников УФСИН и следователей. Окружающие его люди говорят, что Ефремов очень переживает, практически не ест и похудел.