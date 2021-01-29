Ефремов сообщил, что «укрощает молнии» в колонии

Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех белгородской колонии, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Он рассказал, что теперь «укрощает молнии».

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», — сказал в шутку Ефремов в комментарии газете «Коммерсант».

По его словам, в свободное от работы время он много читает. У него есть возможность заниматься и творчеством, но артист пока этого не делает. Также Ефремов рассказал и о своих соседях по камере. Их он назвал «достойными и правильными мужиками», которым довелось оступиться.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы вечером 8 июня 2020 года. Будучи нетрезвым, он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовичок курьера Сергея Захарова. Мужчина получил серьезные травмы, врачи пытались его спасти, но через несколько часов после аварии он скончался.

Судебный процесс закончился тем, что Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Чуть позже приговор смягчили до 7,5 года.