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    03 сентября 2020, 18:57

    Ефремов сочинил стихи в память о погибшем в ДТП Захарове. Актер назвал себя «ужасным нечеловеком»

    Андрей Иванов

    Михаил Ефремов написал стихотворение в память о погибшем в аварии Сергее Захарове. Он прочитал его во время прения сторон в Пресненском суде. В зарифмованных строках актер назвал себя омерзительным и попросил у Бога немного сил для себя и рая для Захарова.
    Ефремов сочинил стихи в память о погибшем в ДТП Захарове. Актер назвал себя «ужасным нечеловеком»

    Ефремов прочитал:

    Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

    Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

    Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

    Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

    Господи, дай мне немного сил.

    А Сергею — рая.

    Вот бы поговорить с ним.

    Увидеть бы его, помолчать.

    Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

    Есть на кого поставить Каинову печать.

    Это два последних фрагмента стихотворения. В его начале говорится, что знакомство Ефремова и Захарова «стало ужасным»: актер был «в алкогольной коме», а Сергей погиб «совершенно напрасно».

    3 сентября в суде состоялось прение сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Актер признал свою вину после долгих отпирательств. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Суд огласит приговор 8 сентября.

    Пьяный Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон Захарова вечером 8 июня на Садовом кольце. От полученных травм водитель грузовика умер через несколько часов после аварии.

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