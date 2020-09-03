Ефремов сочинил стихи в память о погибшем в ДТП Захарове. Актер назвал себя «ужасным нечеловеком»

Михаил Ефремов написал стихотворение в память о погибшем в аварии Сергее Захарове. Он прочитал его во время прения сторон в Пресненском суде. В зарифмованных строках актер назвал себя омерзительным и попросил у Бога немного сил для себя и рая для Захарова.

Ефремов прочитал:

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Это два последних фрагмента стихотворения. В его начале говорится, что знакомство Ефремова и Захарова «стало ужасным»: актер был «в алкогольной коме», а Сергей погиб «совершенно напрасно».

3 сентября в суде состоялось прение сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Актер признал свою вину после долгих отпирательств. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Суд огласит приговор 8 сентября.

Пьяный Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон Захарова вечером 8 июня на Садовом кольце. От полученных травм водитель грузовика умер через несколько часов после аварии.