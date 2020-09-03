Ефремов сочинил стихи в память о погибшем в ДТП Захарове. Актер назвал себя «ужасным нечеловеком»
Ефремов прочитал:
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
Это два последних фрагмента стихотворения. В его начале говорится, что знакомство Ефремова и Захарова «стало ужасным»: актер был «в алкогольной коме», а Сергей погиб «совершенно напрасно».
3 сентября в суде состоялось прение сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Актер признал свою вину после долгих отпирательств. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Суд огласит приговор 8 сентября.
Пьяный Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон Захарова вечером 8 июня на Садовом кольце. От полученных травм водитель грузовика умер через несколько часов после аварии.