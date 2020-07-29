Ефремов снова отказался признавать вину в смертельном ДТП

Об этом журналистам сообщил адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский. Его слова процитировал «Интерфакс».

Не только по словам [Ефремова], это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался Александр Добровинский.

Добровинский также подчеркнул, что сторона потерпевших не получала от актера никаких извинений за случившееся. Не поступало им и предложений о компенсации. По словам Добровинского, пострадавшие уже подготовили три гражданских иска в адрес Ефремова.

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая сообщила агентству, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении Ефремова перенесли на 30 июля. Его отложили из-за того, что адвокат актера не пришел на заседание. В соответствии с законодательством страны, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Во время него суд также определит, когда начнется рассмотрение дела по существу.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня. Актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки.

Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации в ночь на 9 июля от полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До суда его посадили под домашний арест.