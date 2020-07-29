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    29 июля 2020, 11:59

    Ефремов снова отказался признавать вину в смертельном ДТП

    Мария Еремина , Нина Петлинова

    Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП, которое произошло в начале июня на Садовом кольце в Москве. Вскоре после аварии он признал свою вину, но затем изменил показания.

    Об этом журналистам сообщил адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский. Его слова процитировал «Интерфакс».

    Не только по словам [Ефремова], это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался

    Александр Добровинский.

    Добровинский также подчеркнул, что сторона потерпевших не получала от актера никаких извинений за случившееся. Не поступало им и предложений о компенсации. По словам Добровинского, пострадавшие уже подготовили три гражданских иска в адрес Ефремова.

    Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая сообщила агентству, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении Ефремова перенесли на 30 июля. Его отложили из-за того, что адвокат актера не пришел на заседание. В соответствии с законодательством страны, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Во время него суд также определит, когда начнется рассмотрение дела по существу.

    ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня. Актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки.

    Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации в ночь на 9 июля от полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До суда его посадили под домашний арест.

    Новости SMI.FM