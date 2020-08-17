Ефремов пропустит новое заседание суда по делу о смертельной аварии

Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу на продление срока домашнего ареста Михаилу Ефремову. Самого актера на заседании не будет. Но уже завтра он собирается присутствовать в Пресненском суде.

Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал РИА «Новости», что Ефремов ходатайствовал через него о проведении заседания без его участия.

«Завтра он собирается в Пресненский суд», — уточнил юрист.

На прошлой неделе Михаилу Ефремову стало плохо во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с его участием. Актера увезли в больницу, где он провел несколько дней. Выяснилось, что у артиста был инсульт.

На Садовом кольце 8 июня столкнулись Jeep Grand Cherokee и грузовой фургон. Иномарка, которой управлял Ефремов, вылетела на встречную полосу, где и протаранила отечественный автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Против актера возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.