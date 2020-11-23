Ефремов пообщался в СИЗО со священниками без масок

Священники без масок провели службу в храме, который находится в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. В учреждении на карантине после этапа сейчас сидит Михаил Ефремов. Актер был на литургии. В региональном управлении ФСИН пояснили, что священники были здоровы, поэтому СИЗ им не понадобились.

«На входе в учреждение всех, включая священнослужителей, осмотрели медики, констатировали, что они здоровы. Обязательно каждый при входе в учреждение проходит медицинский контроль», — рассказала РИА «Новости» представитель регионального УФСИН.

Сайт Белгородской митрополии опубликовал фото священников без масок с этой службы. На двух снимках есть Ефремов. Он спустил защитную маску на подбородок. Другие осужденные были с защитой.

Службу провел лично митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Ефремов сейчас находится на двухнедельном карантине в СИЗО в Белгородской области перед этапом в колонию. Актера осудили за смертельное ДТП в центре Москвы. Суд приговорил его к 7,5 года колонии за то, что он пьяный врезался на Садовом кольце в Москве в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер от полученных в аварии травм.