Ефремов подал вторую жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП в Москве, подал вторую жалобу на приговор. Ранее суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на восемь лет.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая. «В суд поступила очередная жалоба Ефремова», — отметила она.

Пресс-секретарь рассказала, что в новой жалобе Ефремов повторяет доводы, которые использовал ранее. В своей первой жалобе он отмечал, что раскаивается в содеянном, признает свою вину в ДТП на Садовом кольце, а также просит суд смягчить приговор, который ему вынесли 8 сентября. Кроме того, актер утверждает, что его позиция во время расследования и слушания дела была обусловлена давлением, которое на него оказывал адвокат Эльман Пашаев.

Кроме двух апелляций от самого актера, жалобы в суд подали также его бывшие адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, а также новые защитники — Петр Хархорин и Владимир Васильев. Приговор также обжаловали гражданская жена погибшего Сергея Захарова и компания, которой принадлежал его фургон.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной курьера интернет-магазина Сергея Захарова — в результате полученных травм он позже скончался в реанимации.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.