Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина на заседании суда, который рассматривал его жалобу на приговор.

«Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина», — сказал артист на заседании по апелляции приговора. Суд ходатайство актера удовлетворил.

Алешкин вел переговоры о примирении с потерпевшими. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский подтвердил, что такие разговоры действительно велись. Однако родные курьера своего мнения не изменили.

Ефремов не в первый раз отказывается от услуг адвокатов. Во время всего судебного процесса его защищал Эльман Пашаев. Позже он по желанию актера отошел от дел. Новыми защитниками становились Роман Филиппов, Петр Хорхорин.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В нетрезвом состоянии он сел за руль своего автомобиля, в какой-то момент потерял управление, вылетел на встречную полосу, где врезался в фургончик Захарова. Мужчина получил серьезные травмы, через несколько часов он скончался в больнице.

Ефремову дали восемь лет тюрьмы. Он надеется на смягчения приговора, для чего подал апелляционную жалобу на решение суда.