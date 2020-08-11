Ефремов оказался в реанимации

Актер Михаил Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы Москвы. Его состояние оценивается как тяжелое. До этого он находился в суде, где должно было пройти слушание по его делу.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — заявили РИА «Новости» в медучреждении.

Ранее врачи скорой помощи заподозрили у актера предынфарктное или предынсультное состояние. Его экстренно госпитализировали прямо из здания суда. Заседание из-за случившегося перенесли на утром 12 августа.

Четвертое слушание по делу о смертельном ДТП должно было состояться 11 августа в зале Пресненского суда. Там планировали допросить самого Ефремова. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал «360», что, возможно, на суде зачитает иск от родных умершего водителя. Один гражданский иск на 6,5 миллиона рублей к артисту уже подал старший сын Захарова Виталий.

Актер, будучи в нетрезвом состоянии, вечером 8 июня устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы. На своем автомобиле он врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Тот от полученных травм умер. Ефремова отправили под домашний арест. Судебный процесс начался в начале августа.