Ефремов не взял вещи на оглашение приговора. Но их ему подвезли позже

Актер Михаил Ефремов, которому Пресненский суд выносит приговор по делу о смертельном ДТП, отправился слушать вердикт без вещей. С собой артист взял только папку.

Квартиру в Плотниковом переулке, сообщил ТАСС, Ефремов покинул в сопровождении сотрудников ФСИН. Он был в пиджаке, рубашке и джинсах. На вопросы журналистов актер отвечать не стал.

Когда судья уже начал зачитывать приговор, к дому Михаила Ефремова, по информации РИА «Новости», подъехал молодой человек на Maybach. Он вынес из подъезда сумку, положил ее в багажник авто и уехал.

По данным Telegram-канала «112», это был личный помощник адвоката Эльмана Пашаева, который представляет интересы Ефремова в суде.

Актера уже признали виновным в ДТП. Судья заметил, что Михаил Ефремов в момент аварии был пьян.

Авария произошла в центре Москвы 8 июня. Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee врезался в ехавший навстречу грузовой фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. После ДТП мужчину увезли в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Ефремов до последнего не признавал свою вину и раскаялся в случившемся только на последнем судебном заседании. Обвинение запросило для артиста 11 лет колонии. Сам он спрогнозировал себе восемь лет лишения свободы.