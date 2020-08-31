Ефремов назвал адвоката потерпевших «Добросвинским»

Такое поведение обвиняемого не осталось без внимания судьи. Она тут же сделала Ефремову замечание за неподобающее поведение и занесла его в протокол. В следующий раз актера пообещали выставить за дверь.

Александр Добровинский несколько раз хрюкал во время судебного заседания. Как он сам объяснил журналистам, это его реакция на то, что Ефремов болеет за «Спартак».

«Если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?» — поинтересовался у сотрудников СМИ Добровинский и засмеялся.

Ефремов заявил, что хрюканье Добровинского его нисколько не обижает, так как он действительно давно болеет за «Спартак».

Сегодня в ходе судебного заседания Михаил Ефремов сравнил себя с приговоренным к казни и попросил выполнить его «последнее желание». Им оказалось ходатайство о проведении экспертизы пассажирского сиденья и ремня безопасности. Таким образом актер пытался доказать, что в момент аварии его не было за рулем внедорожника. Суд в удовлетворении просьбы отказал.

О том, что за рулем попавшего в аварию Jeep действительно находился не Ефремов, заявил сегодня новый свидетель защиты Теван Бадасян. Он уточнил, что перед аварией в машину актера сел «высокий мужчина в бейсболке». Однако свидетель уточнил, что неизвестный сел на заднее сиденье, а впереди никого вообще не было. Кто именно управлял автомобилем, Бадасян не видел.

Судебный процесс по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова продолжается уже больше месяца. Артиста обвинили, что он в пьяном состоянии на своем Jeep врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от полученных травм. Актера обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Из дома он выходит только для участия в судебных заседаниях. Сам актер своей вины не признал, объяснив это тем, что не помнит ничего, что происходило в тот вечер.