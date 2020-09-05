«Ефремов спокоен, он избавился от мучений, зато сейчас у него есть определенность», — отметила сторона защиты.

Теперь Ефремов спокойно ждет оглашения приговора.

Гособвинение попросило отправить актера в колонию на 11 лет и запретить три года водить машину. Приговор Ефремову вынесут 8 сентября. Актер не рассчитывает на мягкое решение суда, говорит Пашаев. По словам адвоката, еще с первого дня артист понимал, что его судьба уже решена.

Ранее в последнем слове артист признал вину по своему уголовному делу и извинился перед родственниками погибшего курьера Сергея Захарова. Он также зачитал стихи в его память, в них он назвал себя «ужасным нечеловеком». Телеведущий Владимир Соловьев посчитал, что у Ефремова «отсутствуют стыд, совесть и литературный вкус», писал «Царьград».

Ефремов устроил ДТП 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с Lada. Водитель отечественного автомобиля впоследствии умер в больнице.