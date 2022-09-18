Вице-мэр Ефимов: столичные предприятия увеличили выпуск мясной продукции на 13% | 360°

Общество 18 сентября 2022, 09:22 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: столичные предприятия увеличили выпуск мясной продукции на 13% Pxhere

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В Москве с января по июль 2022 года столичные производители мясной продукции выпустили изделий на 13% больше, чем годом ранее. Цифры озвучил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Продукты питания в Москве, подчеркнул он, производят свыше 200 предприятий. Из них представителей мясной отрасли — около 30.

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«За семь месяцев этого года они выпустили на 13% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Объем отгрузки при этом вырос на 10,2% и превысил 69 миллиардов рублей», — уточнил Ефимов.

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В Москве выпускают колбасы, сосиски, мясные снеки и полуфабрикаты. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с начала года столичные предприятия изготовили более 73,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, свыше 86,8 тысячи тонн вареной колбасы и 56,6 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.

«Столичные производители постоянно расширяют производственные линии и рынки сбыта, а также наращивают экспортный потенциал», — обратил он внимание.

Растут объемы производства и благодаря системной и антикризисной поддержке города, которая доступна для большей части производителей столицы. В Москве для развития производств и повышения эффективности предприятий разработали обширный пул мер поддержки — более 20 преференций. В их число вошли них субсидии, льготные займы, присвоение специальных статусов.

По-прежнему работают и антикризисные инструменты. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки на получение льготных инвестиционных кредитов. Ставку по ним в июле снизили с 9 до 3%, а максимальный размер кредита, наоборот, увеличили с одного до трех миллиардов рублей.

Средства, полученные в рамках инвесткредита, можно направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по почте. Вся необходимая информация также доступна на его сайте.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».

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