Общество 17 декабря 2022, 19:11 Ефимов сообщил о вводе в эксплуатацию дома с медцентром в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

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Новый 25-этажный жилой дом с медицинским центром ввели в эксплуатацию в бывшей промзоне «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале написал, что объект построили в рамках первого договора о комплексном развитии территорий.

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Медицинский центр в доме рассчитан в среднем на 150 посещений за рабочую смену. На первом этаже здания разместили коммерческие помещения.

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Ефимов уточнил, что общая площадь дома составляет более 20 тысяч квадратных метров. В нем 312 квартир и около 1,5 тысячи квадратных метров отведено под медицинский центр, предприятий сферы торговли и услуг.

Дом построили по современным стандартам, с четким следованием требованиям по энергосбережению и безопасности. На объекте установили системы контроля потребления электроэнергии, воды и тепловой энергии, а также противопожарной защиты.

«Ввод здания в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на районную поликлиническую сеть», — подчеркнул вице-мэр Москвы.

Кроме того, на территории бывшей промзоны продолжается строительство различных объектов. В ближайшем будущем на ней построят два дошкольных образовательных учреждения для 200 детей, а также школу на 800 учащихся, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках дальнейшего развития бывшей промзоны «Октябрьское поле» возведут общественно-деловые объекты, что позволит пополнить бюджет Москвы и создать новые рабочие места.

В мае этого года застройщик получил разрешение на строительство восьмиэтажного технопарка площадью около 12 тысяч квадратных метров, включая паркинг. Инвестор уже приступил к подготовительным работам на строительной площадке.