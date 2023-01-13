Общество 13 января 2023, 13:18 Ефимов сообщил, что Москва стандартизировала 80% госзакупок пресс-служба КЭПиИЗО

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На начало 2023 года в Москве разработали типовую документацию для 80% регулярных закупок городских заказчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Использование городскими заказчиками типовой документации помогает повысить прозрачность закупочных процедур, снижает вероятность возникновения ошибок при составлении техзадания, а также уменьшает риски обжалования закупки. Такой способ помогает сэкономить примерно 10% столичного бюджета. Работу по стандартизации закупок российская столица проводит с 2015 года.

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«На начало 2023 года число комплектов такой документации, используемой государственными заказчиками Москвы, достигло 434, они могут использоваться для 80% госзакупок города», — отметил Ефимов.

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что за прошлый год во время стандартизации документов ведомство утвердило более 72 комплектов бумаг для закупок товаров, работ и услуг. Среди них по 18 комплектов пришлось на такие сферы, как городское хозяйство, имущество и транспорт.

«Кроме того, 11 комплектов типовой документации разработали для здравоохранения и семь — для сферы информатизации», — отметила она.

В этом году правительство Москвы намерено продолжить формировать справочники характеристик на закупаемые в городе товары. Такой способ поможет обеспечить точность и достоверность требований к приобретаемым для города товарам, оптимизирует затраты заказчиков. Кроме того, так можно будет гарантировать целостность системы закупочных классификаторов и автоматизировать процесс связи между столичными и федеральными каталогами, пояснила Багреева.