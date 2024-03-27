Общество 27 марта 2024, 12:07 Ефимов: объем производства продуктов питания в Москве вырос на 126% пресс-служба КЭПиИЗО Москвы

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Объем производства продуктов питания в столице вырос в январе на 126% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства — на 38,6%», — подчеркнул он.

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На сегодняшний день, обратил внимание Ефимов, в столице работают более 290 предприятий, выпускающих продукты питания.

«В январе они увеличили объем производства на 126%. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в январе прошлого года», — отметил Ефимов.

Производство молочной продукции в столице подросло на 16,5%, а производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 16,8%. Ассортимент промышленников в Москве охватывает также мясную, рыбную, кондитерскую и другую продукцию.

«Московским предприятиям пищевой промышленности доступно свыше 20 мер поддержки от города, в том числе статус промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В марте этого года, по его данным, два производителя хлебобулочных изделий и мороженого подтвердили действующие статусы, достигнув необходимых показателей.

«Город продолжит предоставлять им значительные налоговые преференции. Это позволит направить освободившиеся средства на развитие — например, на покупку оборудования или увеличение производственных площадей», — заключил руководитель департамента.