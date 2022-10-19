Ефимов: Москва к 2027 году построит школы и дестады по программе стимулирования создания мест приложения труда | 360°

Общество 19 октября 2022, 07:17 Ефимов: Москва к 2027 году построит школы и дестады по программе стимулирования создания мест приложения труда пресс-служба мэра Москвы

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В Москве к 2027 году построят 12 школ и 18 детских садов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Таким образом в столице появится более 2,3 тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2020 года подписано 25 соглашений, по которым будет построено более 50 объектов. Большая часть из них приходится на образовательные учреждения. <…> Инвестиции в реализацию проектов составят 27,7 миллиарда рублей», — рассказал он.

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Образовательные учреждения появятся почти во всех районах Москвы, в том числе в ТиНАО. Об этом, в свою очередь, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Программа стимулирования создания мест приложения труда призвана развивать комплексную застройку новых районов. Механизм ее такой: застройщика многоквартирного дома освободят от оплаты за изменение облика земельного участка, если он инвестирует средства в строительство объекта, на котором потом появятся новые рабочие места.

Сначала программа была нацелена на создание только промышленных объектов и офисов, но теперь перечень существенно расширили. Сейчас там числятся объекты науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательные центры, а также гостиницы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что за девять месяцев 2022 года бизнесмены Москвы воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере свыше миллиона раз. Абсолютное большинство обращений — 99% — поступило в электронном формате.