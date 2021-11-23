Эффективный способ борьбы с наркоторговлей назвали в Госдуме

Всем странам нужно объединиться в борьбе с наркоторговлей и действовать по принципам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда торговцы зельем автоматически станут преступниками во всех государствах. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» заявил заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Наркотики — это проблема не одного государства. Есть пример Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). <…> Если мы говорим о наркобизнесе, точно такой же механизм, на мой взгляд, следует выработать», — отметил депутат.

По его словам, эта схема позволит признать наркоторговца преступником в любой стране. Выборный также призвал уделить особое внимание цифровым каналам распространения наркотиков.

На прошлой неделе колумбийские полицейские обнаружили более тонны кокаина в пачках из-под какао — так наркоторговцы хотели переправить его в Испанию. По предварительным данным, стоимость этой партии наркотиков составляет 55 миллионов долларов.