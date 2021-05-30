Эффективность вакцины от ковида у мужчин и женщин сравнили

Вакцины от коронавируса могут быть более эффективными для мужчин, чем для женщин. Об этом свидетельствуют результаты новых клинических испытаний, сообщил Business Insider.

Согласно недавнему отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по состоянию на конец апреля среди 101 миллиона привитых от коронавируса американцев COVID-19 был выявлен у 10 262 человек. Большинство таких случаев (68%) зафиксировали у женщин.

Это, как отмечает Business Insider, может быть подтверждением результатов клинических испытаний вакцин. Так, по данным ученых, вакцина Pfizer имеет показатель эффективности 96,4% у мужчин и 93,7% у женщин. Moderna показала эффективность у 95,4% у мужчин и 93,1% у женщин. У препарата от Johnson & Johnson показатели эффективности 68,8%у мужчин и 63,4% у женщин.

Сопредседатель Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабра Кляйн заявила изданию, что результаты исследования «немного озадачивают». По ее словам, как правило, у женщин, наоборот, наблюдается более сильный иммунный ответ от вакцины. В данном случае, как предположила Кляйн, причина может быть в более высоком уровне эстрогена.

По мнению специалиста, также нужно учитывать, что на сегодняшний день от COVID-19 привито больше женщин, чем мужчин. Женщины более склонны делать тесты, если у них наблюдаются симптомы заболевания.

Еще одна возможная причина — возраст. По данным исследования, пациентам, заболевшим после прививки, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин в период с 40 до 60 лет наступает менопауза. Кляйн считает, что это тоже может частично объяснять снижение эффективности вакцины.