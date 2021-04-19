Эффективность «Спутника V» выразили в процентах

По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность отечественной прививки от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ имени Гамалеи.

Последние данные оказались выше опубликованных ранее медицинским журналом The Lancet — 91,6%, уточнило РИА «Новости».

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Минздрав РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины „Спутник V“ на уровне 97,6%, по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, данные позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против нового вируса среди всех мировых вакцин.

По данным на 19 апреля, прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 700 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.