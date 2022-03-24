Эффект течения реки. Уникальный фасад создадут в ЖК «Береговой» в Москве

Уникальный модульный фасад из анодированного алюминия и стекла появится в жилом комплексе «Береговой». Он находится в престижном Западном административном округе Москвы.

О начале монтажа кронштейнов для фасада сообщили в «Главстрое». Компания разработала уникальную конструкцию для создания эффекта течения реки в жилом квартале на Москве-реке «Береговой».

Установка кронштейнов — точный процесс. В специально отмеченных местах, согласно привязке к осям зданий, осуществляется подготовка монолитной поверхности посредством плоской шлифовки специальной машиной.

Кронштейн для крепежа модульного фасада прочно фиксируется на несущей монолитной плите.

«Береговой» — архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от восьми до 27 этажей. Согласно концепции, представленной архитектурной студией «Арт-группа „Камень“», экстерьер продолжает тему эстетики городов у воды.

Река всегда находится в движении — так и рисунок фасадов «Берегового» меняется снизу вверх, а также от одного здания к другому, напоминая поверхность реки.

Уникальность разработки фасада заключается и в проведении масштабного исследования. Для него «Главстрой» создал научную лабораторию, пригласив специалистов, международных экспертов по архитектуре, строительству, дизайну. Сделали несколько макетов фасада.

Сейчас в объеме монолитных конструкций полностью готовы 10 из 14 секций проекта. Все они — переменной этажности, высотой от восьми до 20 этажей, на крышах которых будут расположены клубные террасы.

Работу проводят высокими темпами: на строительство одного этажа в среднем уходит неделя.

Архитектурная концепция жилого квартала на Москве-реке «Береговой» победила в престижной международной премии «Рекорды рынка недвижимости — 2021», собрав наибольшее количество голосов по итогам трех этапов голосования, включая народное, профессиональное и выбор жюри.

Здания квартала «Береговой» в архитектурном ансамбле с набережной, проходящей вдоль всего комплекса, создают подобие амфитеатра, из которого открывается великолепный вид на Москву-реку, набережную, парки и центр столицы.