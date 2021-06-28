«Эффект Дудя». Собчак пожаловалась на блокировку ролика с Макаревичем из-за наркотиков

Телеведущая и блогер Ксения Собчак пожаловалась, что ее интервью с Андреем Макаревичем заблокировали для российских пользователей на YоuТubе. Это произошло по требованию Роскомнадзора, предположительно, из-за пропаганды наркотиков.

Собчак написала в своем Telegram-канале, что ей на почту пришло уведомление о блокировке ролика. Интервью с Макаревичем теперь недоступно для просмотра в России.

Журналистка предположила, что видео попало под блокировку из-за того, что в беседе с Макаревичем они коснулись темы наркотиков. Речь шла об ЛСД, что упоминалось и в заголовке ролика.

По словам Собчак, знакомые рассказали ей, что после того, как на Юрия Дудя подали в суд, обвинив в пропаганде наркотиков из-за интервью с Моргенштерном и Ивангаем, надзорное ведомство принялось и за других блогеров.

«Ну вот, „эффект Дудя“ и до меня докатился! На почту пришло вот такое письмецо — мое интервью аж 2019 года с Макаревичем заблокировали в России», — написала она.

Собчак удивилась и тому, что на YouTube можно блокировать ролик по отдельной стране. Раньше такой функции не было, по ее мнению.

Суд в Москве ранее не стал рассматривать административное дело против Дудя и вернул его в полицию.