«Эффект для каждого региона разный»: решение о заморозке тарифов на ЖКХ признали своевременным

В Совфеде предложили заморозить тарифы на услуги ЖКХ — газ и электроэнергию. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заметил в беседе с «360», что речь идет о плановом поднятии цен.

Тарифы повышаются ежегодно, в июле. Делается это автоматически, согласно всем прописанным в документах условиям.

«Идея логичная и правильная. И если в спокойное время она смахивала бы на очередной политический популизм, то сегодня такое решение могло бы быть своевременным», — заметил Пахомов.

Парламентарий добавил, что с таким предложением депутаты уже выходили в начале апреля. Ситуацию изучали специалисты Федеральной антимонопольной службы.

«Пришли к выводу, что максимальную планку повышения [тарифов] можно опустить в два раза и повышать максимум цены на эти услуги на 3%. Сегодня ситуация развивается. И в целом правильно было бы говорить о заморозке тарифов», — подчеркнул Сергей Пахомов.

Заморозка вряд ли повлияет на устойчивость системы электро- и газоснабжения и подготовку к осенне-зимнему периоду. Эффект будет заметен для инвестиционных программ, которые компании, работающие в сфере ЖКХ, планировали на 2020 год.

«Это программы развития, <…> повышения устойчивости систем. С ними придется повременить. В каждом регионе это будет иметь разный эффект — зависит от многих факторов», — пояснил депутат.

Если ФАС рассчитает реальные убытки компаний, то тогда встанет вопрос об их компенсации. Это могут быть какие-то иные тарифные решения либо поддержка от государства. В профильном комитете Госдумы, заключил Пахомов, решение о заморозке тарифов поддерживают.