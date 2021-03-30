«Эффект бумеранга»: в Крыму назвали санкции Австралии и Канады рекламой курортов

Расширение Австралией и Канадой санкций против России за возвращение Крыма стали отличной рекламой для иностранных туристов. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Он пояснил, что после открытия границ многие иностранцы могут сами приехать в Крым и посмотреть, как живет полуостров.

«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты», — заявил он.

Депутат напомнил, что до введения ограничений на полуостров постоянно приезжали туристы из более чем 150 стран мира. При этом многие узнавали о Крыме именно после введения санкций.

Новые санкции против России Австралия и Канада ввели, потакая интересам Вашингтона. Но в результате власти обеих стран поставили себя в глупое положение. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Введение очередных санкций со стороны партнеров США в отношении России каждый раз вызывает удивление своей нелепостью и абсурдностью обвинений», — заявил он.

Железняк пояснил, что страны Запада никак не могут понять, что никакие ограничения не заставят Россию отказаться от полуострова. При этом он отметил, что недружественный шаг Канады можно трактовать так, что у страны нет никакой внешней политики. Она во всем следует примеру США.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно в минувший понедельник, 29 марта, объявил о новых антироссийских санкциях за присоединение Крыма. Под ограничения попали генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Кроме того, в санкционный список внесли: АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Ленпромтранспроект», Крымскую первую страховую компанию и Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».

На следующий день о собственных санкциях в отношении двух физических и четырех юридических лиц объявила Австралия. По данным МИД страны, все новые фигуранты санкционного списка имели отношение к строительству моста через Керченский пролив.

Крым вошел в состав России по итогам референдума о статусе полуострова в марте 2014 года. Большинство жителей проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.