Бутина рассказала, кто оплатил ее учебу в США
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» активистка заявила, что за ее учебу заплатили «два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми».
Она уточнила, что приехала в США по студенческой визе в июне 2016 года и поступила в американский университет.
Это частный вуз, который находится в Вашингтоне. Обучение в нем стоит около 25 тысяч долларов в год, следует из информации, размещенной на сайте университета.
Бутина изучала там международные отношения, окончив курс с отличием.
Спустя два дня после получения рабочей визы в США ее арестовали.
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После освобождения активистка планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться в Штатах.
Бутина провела полтора года в американской тюрьме. Ее признали виновной в работе иностранным агентом без лицензии. 26 октября россиянку депортировали на родину.