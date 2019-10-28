Бутина рассказала, кто оплатил ее учебу в США

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина рассказала о том, что ее учебу в США оплатили состоятельные друзья. Сколько стоило обучение в Вашингтоне, она не уточнила.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» активистка заявила, что за ее учебу заплатили «два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми».

Она уточнила, что приехала в США по студенческой визе в июне 2016 года и поступила в американский университет.

Это частный вуз, который находится в Вашингтоне. Обучение в нем стоит около 25 тысяч долларов в год, следует из информации, размещенной на сайте университета.

Бутина изучала там международные отношения, окончив курс с отличием.

Спустя два дня после получения рабочей визы в США ее арестовали.

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После освобождения активистка планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться в Штатах.

Бутина провела полтора года в американской тюрьме. Ее признали виновной в работе иностранным агентом без лицензии. 26 октября россиянку депортировали на родину.