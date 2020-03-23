В Сети набирает популярность ролик, на котором маленькая девочка шагает по поверхности, напоминающей лунную. Создатель видео рассказал «360», что таким способом попытались привлечь внимания чиновников к состоянию дороги в Перми.

Шестилетняя Даша и ее дядя Василий сняли необычный ролик. Под звуки с космических станций, ребенок «высаживается» на Луну. Она аккуратно делает шаги по очень неровной поверхности, подобно настоящему космонавту. Спустя несколько секунд камера отъезжает, и мы видим крупный план. Поверхность спутника Земли оказывается обычно дорогой, по которой с большим трудом передвигаются автомобили.

«Вопрос неоднократно многие поднимали. Но чиновники никак не реагируют», — поделился дядя девочки.

Он рассказал, что его старшая племянница ездит по этой дороге в университет. Однажды она пожаловалась, что передвигаться на машине невозможно.

«Даша сама изъявила желание, что надо с этим что-то делать. У нее один из любимых персонажей — Незнайка. Так родилась идея. Захотела она побыть космонавтом», — объяснил мужчина.

Дядя девочки ожидает, что после такой интересной подачи проблемы чиновники наконец-то среагируют.

«Я думаю, будет отклик. Пока мы с вами разговариваем, уже из городской организации кто-то звонит», — отметил он.

Ранее житель Кургана сам построил дорогу. Мужчина соорудил переход из деревянных поддонов, чтобы можно было пройти через грязь на проспекте, перекопанном из-за строительства.