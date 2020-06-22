Лебедь умерла из-за вандалов, разбивших ее яйца

Мать-лебедь погибла после того, как поняла, что группа подростков-вандалов разбила кирпичом ее яйца в гнезде.

Как пишет Daily Mail, прохожие видели, как подростки в Манчестере группа подростков бросала кирпичи с моста, целенаправленно пытаясь попасть в гнездо. Лебедя в это время не было у гнезда. Вероятно, она пыталась прокормиться, но когда она вернулась и увидела, что произошло, у птицы было «разбито сердце».

Самец, как пишет газета, был изгнан из гнезда и до сих пор не вернулся. Позднее мама-лебедь была найдена активистами мертвой у гнезда. Они считают, что она умерла от разрыва сердца.

И хотя из шести яиц были разбиты только три, еще два повредили, и одно было целым, лебедь не выдержала и погибла.

Как рассказали зоозащитники, лебеди погибают, когда в их жизни случается настолько серьезная стрессовая ситуация. Они также предпочитают умереть, если их партнер погибает.