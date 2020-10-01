Мошенники выманили у российской модели деньги и шантажируют ее интим-фото

Мошенники от имени проекта «Холостяк» выманили у модели Юлии Кузнецовой 76 тысяч рублей, а потом стали шантажировать украденными у нее же интим-фотографиями. Полиция, по словам девушки, предложила ей «просто блокировать их».

Инцидент произошел еще летом. Как рассказала Юлия в беседе с «360», по электронной почте она получила приглашение от якобы редакторов известного проекта «Холостяк» на ТНТ.

Лже-редакторы предложили девушке заплатить деньги за участие в шоу. Сумма зависела от того, до какой серии модель хотела бы «продержаться» в проекте. В общей сложности мошенники смогли выманить у модели 76 тысяч рублей, потом девушка поняла, что «что-то не так».

После этого ее профиль в социальной сети «ВКонтакте» взломали. Из переписки с молодым человеком Юлии взломщики страницы украли интимные фотографии и начали шантажировать ими девушку с разных аккаунтов. Параллельно украденные личные фотографии Юли мошенники изредка посылали ее друзьям или родным.

Юлия написала заявление в полицию. Пока злоумышленников не нашли. По словам девушки, следователь предложил ее просто заблокировать их. Но мошенники продолжали «террор» с других номеров.