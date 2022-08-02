«Лететь никуда не хочется». Петербургский депутат рассказал о жалобах на стоимость еды в аэропортах

Цены в ресторанах, кафе и продуктовых магазинах российских аэропортов неоправданно завышены и требуют серьезного регулирования. С таким обращением в Министерство транспорта обратился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В беседе с «360» он заявил, что получил много обращений от горожан с жалобами на стоимость еды в аэропортах, а также сам сталкивался с тем, что продукты в воздушных гаванях сопоставимы со стоимостью билета.

Крупник подчеркнул, что ситуация с высокими ценами касается не только аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городов.

«Я понимаю, что, может быть, аренда большая в аэропортах. Но мне непонятно, почему такие цены в кафе, ресторанах и в магазинах на продукты питания. <…> Ценники просто запредельные. Вода стоит 250—300 рублей, чья себестоимость составляет от 20 до 30 рублей. Я считаю, что так делать нельзя», — заявил петербургский депутат.

Он добавил, что сейчас идет сезон отпусков, россиян призывают к путешествиям внутри страны. Но когда пассажиры видят цены в аэропорту, желание летать у них пропадает.

«Регулирование цен на совести бизнесменов, на совести людей, которые поднимают аренду в аэропортах. <…> Кто-то должен это регулировать: Минтранс, аэропорт, ФАС. <…> Билет стоит пять или восемь тысяч рублей, а поесть в аэропорту стоит столько же, если у тебя семья», — подчеркнул Крупник.

Как сообщил RT, депутат Законодательного собрания Павел Крупник направил обращение на имя министра транспорта Виталия Савельева с просьбой провести проверку для выявления завышения цен в российских аэропортах. Крупник отметил, что альтернативы у пассажиров нет, поэтому они просто вынуждены покупать продукты по завышенным на 200 и 300% ценам.