Эдвард Сноуден стал отцом в России

Лицо ребенка родители предусмотрительно прикрыли смайликом.

Представляющий интересы Сноудена адвокат Анатолий Кучерена в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что у пары родился ребенок.

«Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное», — сказал он.

Работающий в Нью-Йорке журналист Валентин Богданов заявил «Царьграду», что родители предусмотрительно не стали показывать лицо сына публично. Он напомнил, что Сноуден так и не получил помилования от американских властей, а значит, опасность его семье все еще угрожает.

«Одно радует. В России они все под защитой», — подчеркнул он.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам американских и британских газет секретные материалы о программе слежки спецслужб за гражданами. Речь шла о внесудебной прослушке разговоров по мобильным телефонам, отслеживании интернет-трафика, чтении электронных писем и так далее.

Сноудена объявили в розыск, но он успел вылететь в Гонконг, а оттуда в Москву, где несколько недель провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Он ждал, что страны смогут предоставить ему временное убежище, но почти везде получил отказ, кроме России. Москва согласилась принять беглеца при условии, что он больше не станет вести деятельность против США. Спустя год Сноуден получил российский вид на жительство на три года, который после стал бессрочным.