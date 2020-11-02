Эдвард Сноуден подаст документы на российское гражданство

Бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден решил получить российско-американское гражданство. Он заявил, что больше не хочет терпеть долгие годы разлуки с близкими.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ», — написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Бывший сотрудник Национального агентства безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Процедура получения документы затянулась из-за пандемии коронавируса.

Эдвард Сноуден прославился в 2013 году, когда передал в СМИ материалы о программах слежения спецслужб США и Великобритании. Там же была информация о прослушке переговоров лидеров других стран. Бывший сотрудник ЦРУ подал прошения о предоставлении убежища в нескольких государствах. В августе 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. Позднее его продлили на такой же срок.