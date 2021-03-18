Эдвард Сноуден подаст документы на российское гражданство

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подаст документы на получение российского гражданства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката, представляющего интересы спецагента в РФ, Анатолия Кучерену.

Он отметил, что все необходимые бумаги уже готовы. Их передадут на рассмотрение в скором времени, написала газета «Аргументы и Факты».

Напомним, что в 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России. Он может путешествовать по нашей стране и выезжать за ее пределы. Спустя некоторое время ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ.