Эдвард Сноуден готовится стать отцом

«Сноуден и его жена Линдсей Миллс ждут ребенка в ближайшее время. Гражданство будет по месту рождения», — процитировал адвоката Сноудена сайт «Петербургский дневник».

Юрист уточнил, что ребенок должен появиться на свет в конце года. Сам спецагент пока не говорил о желании получить гражданство в нашей стране. Кучерена отметил, что в случае появления таких планов Сноуден сам скажет об этом.

Жена технического специалиста приехала в Россию шесть лет назад. Пара зарегистрировала брак в 2017 году.

Напомним, что семь лет назад Эдвард Сноуден огласил сведения о методах электронной слежки со стороны АНБ. В частности он рассказал о незаконном прослушивании лидеров иностранных государств. Чтобы спастись от уголовного преследования, он отправил запросы на получение убежища в несколько стран. 1 августа 2014 года спецагент получил временный вид на жительство в РФ.