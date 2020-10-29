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    29 октября 2020, 17:58

    Эдвард Сноуден готовится стать отцом

    Полина Петрова

    Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени у бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена и его супруги родится ребенок. По словам юриста, наследник получит российское гражданство, пишет сайт RT.
    Эдвард Сноуден готовится стать отцом

    «Сноуден и его жена Линдсей Миллс ждут ребенка в ближайшее время. Гражданство будет по месту рождения», — процитировал адвоката Сноудена сайт «Петербургский дневник».

    Юрист уточнил, что ребенок должен появиться на свет в конце года. Сам спецагент пока не говорил о желании получить гражданство в нашей стране. Кучерена отметил, что в случае появления таких планов Сноуден сам скажет об этом.

    Жена технического специалиста приехала в Россию шесть лет назад. Пара зарегистрировала брак в 2017 году.

    Напомним, что семь лет назад Эдвард Сноуден огласил сведения о методах электронной слежки со стороны АНБ. В частности он рассказал о незаконном прослушивании лидеров иностранных государств. Чтобы спастись от уголовного преследования, он отправил запросы на получение убежища в несколько стран. 1 августа 2014 года спецагент получил временный вид на жительство в РФ.