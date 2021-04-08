Эдвард Бил пообещал собрать для пострадавшей 5 млн рублей. Но только его машины стоят в 7 раз больше

Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце, решил продать свои машины, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Автомобилей у молодого человека, сообщил «360» знакомый с ситуацией источник, семь.

Среди принадлежащих Билу машин числится Bentley Continental GT Speed. Стоимость такой машины с пробегом начинается в районе трех миллионов рублей.

Porsche Panamera 4S, который по документам тоже зарегистрирован за блогером, стоит порядка двух миллионов. В разы дешевле, по сравнению с ним, ВАЗ 21099 (проще говоря — Lada). А вот BMW седьмой серии можно продать минимум за пять миллионов.

За четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC блогер выручил бы 11,5 миллиона рублей, а за Mercedes Benz AMG GT 63 — 14,5 миллиона. Всего блогер владеет автомобилями на сумму 37 миллионов рублей — и это по самым скромным оценкам.

Авария с участием Била произошла 1 апреля: молодой человек вылетел на иномарке на встречную полосу Садового кольца и протаранил автомобиль Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней она провела в коме, ей предстоит множество операций.

Блогер заявил, что постарается оказать пострадавшей максимум помощи, в том числе готов продать все свои машины. От сделок, заметил Эдвард Бил, он бы получил около пяти миллионов.