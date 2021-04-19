Эдвард Бил еще раз станет отцом

Жена Эдварда Била беременна. Об этом рассказал сам блогер, который стал участником серьезной аварии на Садовом кольце в начале апреля.

«У меня жена уже полтора месяца беременна. Никто не знал. Я сам не знал, она мне недавно рассказала. Надеюсь, у меня сын будет», — сказал он Life.

Бил узнал, что во второй раз станет папой, уже после избрания меры пресечения — супруга решила над ним подшутить. Она сказала, что его зрители опять отставили ему коробку с подарком. Он ее открыл, там были конфеты и записка, которую надо было стереть монеткой. После того как Бил это сделал, увидел надпись: «Я тебя люблю, ты скоро станешь папой».

Если в семье Била родится мальчик, то блогер хочет назвать его Оскаром. Эдвард вместе с женой воспитывает дочь Эмили. Ей четыре года.

ДТП с участием Эдварда Била произошло на Садовом кольце 1 апреля. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в аварии участвовали пять машин. После случившегося Бил пожаловался на травлю.