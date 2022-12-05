Эксклюзив 05 декабря 2022, 18:31 «Едва ли стоит переживать». Адвокат объяснил, почему Лепсу ничего не грозит за драку Адвокат Добровинский: за сломанный мужчине в баре нос ответит не Лепс, а его охранник РИА «Новости»

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Охранник певца Григория Лепса ответит за сломанный мужчине нос во время драки в одном из баров Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

«На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово „нос“, то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать, кроме как о своих концертах», — подчеркнул юрист.

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По данным источника «360», мужчине, которому сломал нос охранник Лепса, 39 лет. Он уроженец Мурманской области, ранее жил в деревне Дубовицы Старорусского района Новгородской области, а затем переехал в Санкт-Петербург.

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Какие-либо комментарии по поводу произошедшего пострадавший давать отказался.

Певец Григорий Лепс устроил потасовку в баре Finnegan’s на Московском проспекте. Причиной ссоры стала игра в нарды. Пострадавший в драке с артистом написал заявление в полицию и попросил привлечь певца к ответственности. Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал подробности происшествия.

Клинический психолог, эксперт института имени В.П. Сербского, специалист по работе с зависимыми и созависимыми Ольга Коротина-Гессе выразила мнение, что в момент посещения бара исполнитель мог находиться в «сложном психоэмоциональном состоянии».