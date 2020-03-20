Эдуарда Лимонова похоронили

В Москве прошло прощание с Эдуардом Лимоновым. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Как сообщило РИА «Новости», на похоронах присутствовали его друзья, соратники из незарегистрированной партии «Другая Россия» и семья. Прощание прошло в закрытом режиме. Это было последнее желание Лимонова.

Политик и писатель умер 17 марта. В последнее время он тяжело болел, у него был рак. Недавно он перенес две операции, из-за которых появились осложнения. Лимонову было 77 лет. У него осталось двое детей от актрисы Екатерины Волковой.

Эдуард Лимонов известен в России как оппозиционный политик. В советские годы он был диссидентом, долгое время жил за рубежом — во Франции, США. Написал множество книг. Самая известная из них — «Это я, Эдичка».

После сообщений о смерти политика своими воспоминаниями о нем поделились знаменитые люди. Среди них был сенатор и телеведущий Алексей Пушков. Он назвал Лимонова «человеком взрослых оценок жизни», который не вписывался ни в одну систему. По его словам, если бы Лимонов нашел место в общественной и политической жизни России, то больше вписался бы в российское общество.