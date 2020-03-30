Эдуард Кабурнеев назначен главой рабочей группы СК по борьбе с фейками о коронавирусе

Рабочая группа СК по борьбе с фейками, которая была создана на минувшей неделе по поручению главы СК Александра Бастрыкина, уже активно работает.

«На сегодняшний день в ряде регионов (в пяти субъектах федерации. — Прим. ФАН) проходят проверки. Однако пока процессуальные действия не закончились, говорить о результатах преждевременно», — отметили в СК.

Рабочая группа должна находить факты распространения (в том числе в Сети и мессенджерах), непроверенной и заведомо ложной информации о количестве заболевших коронавирусом в РФ и других недостоверных сведений, которые могут развивать панические настроения.