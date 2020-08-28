Единый звонок в российских школах отменили из-за коронавируса

Каждый класс в российских школах будет выходить на перемену по собственному графику. Единый звонок в учебных учреждениях решили отменить для обеспечения безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова рассказала о нововведениях в учебном процессе на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Ее слова привел ТАСС.

«У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания», — пояснила Романова.

По ее словам, в школах организуют индивидуальное время начала и окончания занятий. Питаться в столовой дети будут тоже в разное время. За каждым классом постараются закрепить отдельный кабинет. Подобные меры указаны в общих рекомендациях Минпросвещения и Роспотребнадзора, однако применять их будут с оглядкой на особенности региона.

Романова подчеркнула, что на сегодняшний день приняли все школы, которые объявили о готовности к приемке.

Для профилактики распространения корониаврусной инфекции родителей в 2020 году в школы не пустят.