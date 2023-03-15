15 марта 2023, 09:06
Единый знак отличия для помогающих бойцам СВО волонтеров предложили создать в России
Милонов предложил создать знак отличия для волонтеров, помогающих бойцам СВО
Для волонтеров, помогающим военнослужащим в зоне спецоперации, следует учредить общероссийский отличительный знак, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение с такой инициативой он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил RT.
Милонов отметил, что сбором и отправкой гуманитарной помощи занимаются десятки и сотни тысяч россиян, различные организации и объединения. На базе помощи бойцам СВО они смогли найти идеологическую и патриотическую общность, пояснил депутат.
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Он выразил уверенность, что учреждение общероссийского отличительного знака для них поможет укреплению гражданского единства внутри России, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.
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Ранее парламентарий выступал с идеей создать на «Госуслугах» отдельный раздел, где россияне могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно сделать пожертвование.
Госдума РФ
Виталий Милонов
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